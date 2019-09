Bevorstehende Trennung von Trainer Vogel : Der KFC Uerdingen braucht einen Mannschaftsführer

Meinung Krefeld Nach der Trennung von Trainer Heiko Vogel braucht der KFC Uerdingen einen neuen Trainer. Was die Uerdinger jetzt brauchen, ist kein Taktiker, sondern einen Fußballfachmann mit höchster emotionaler Sozialkompetenz.

Mikhail Ponomarev hat aus der Vergangenheit zumindest zweierlei gelernt: Ein Trainerwechsel ist kein Allheilmittel und ein Schnellschuss kostspielig. So drängen sich nach der Trennung von Heiko Vogel, die am Mittwoch erfolgen wird, Fragen auf: Welche Fehler wurden gemacht? Was braucht die Mannschaft? Wie sieht das Anforderungsprofil des neuen Trainer aus?