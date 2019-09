Brisantes Duell zwischen KFC und Mannheim : Gefährliche Erinnerungen

info

Für das Auswärtsspiel des KFC Uerdingen beim TSV 1860 München am 19. Oktober, 14 Uhr, gibt es ab Dienstag Eintrittskarten für den Gästebereich auf der Geschäftsstelle am Dießemer Bruch. Es wird in München keine Tageskasse geben. Der Gästebereich im Stadion an der Grünwalder Straße ist flexibel gestaltet, das heißt: Wenig Gäste-Fans, kleiner Gäste-Block, der erweitert wird, wenn viele kommen. Der KFC empfiehlt deshalb dringend, sich frühzeitig Tickets für München zu sichern. Die Karten kosten 17 Euro (Stehplatz), 16 Euro (Stehplatz ermäßigt) und 34 Euro (Sitzplatz). Außerdem gibt es auf der Geschäftsstelle auch Karten für die Auswärtsspiele in Meppen, Würzburg und Duisburg.