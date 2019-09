Krise beim KFC Uerdingen : Warum KFC-Präsident Ponomarev die Ruhe bewahrt

Krefeld Die Situation des KFC Uerdingen ist besorgniserregend. Nicht wenige hatten spätestens nach dem Pokal-Aus gegen Essen mit der Ablösung von Trainer Heiko Vogel gerechnet. Doch Präsident Mikhail Ponomarev reagiert überraschend anders.

Der Saisonstart des KFC Uerdingen ist desaströs. Sechs Punkte nach sieben Spieltagen in der Dritten Liga, seit sechs Begegnungen sieglos, das Pokal-Aus beim Viertligisten Rot-Weiss Essen – eine niederschmetternde Bilanz. Die Fans forderten in Essen lautstark die Trennung von Geschäftsführer Niko Weinhart. Viele hatten bereits vor dem Pokalspiel mit der Ablösung von Trainer Heiko Vogel gerechnet. Doch KFC-Präsident Mikhail Ponomarev strahlt in diesen Tagen eine Ruhe und Gelassenheit aus, die ihm nur wenige zugetraut haben. „Ich möchte im Moment kein Statement abgeben“, sagt er. Warum schweigt er und wie ist das zu deuten?

Ponomarev hat sich wieder aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der 44 Jahre alte Unternehmer wollte nie im Rampenlicht stehen und hat nur selten Interviews gegeben. Von dieser Linie ist er nur einmal abgewichen: im Frühjahr 2019. Damit hat er allerdings schlechte Erfahrungen gemacht. Beispiel 1: Seine Ausführungen, die Anzahl der Trainerwechsel sei uninteressant – „Wenn notwendig, hole ich 18 Trainer“ –, war von einigen als fehlende Wertschätzung von Fußballlehrern missgedeutet worden; dabei wollte er ausdrücken, dass er alles für den Verein und den Erfolg tut. Beispiel 2: Als er Norbert Meier via Twitter als schlechtesten Trainer den Uerdingen je hatte, bezeichnete, bezog sich Ponomarev auf die Punktausbeute, was statistisch richtig war; dennoch brach ein Sturm der Entrüstung los. Ponomarev reagierte wie der Grünen-Chef Robert Habeck, der sich nach missverständlichen Aussagen aus den sozialen Netzwerken verabschiedet hatte.

Ponomarev denkt wieder als Investor. So hatte er sein Engagement beim KFC begonnen: mit klarer Analyse, mit klaren Zielen. Zwischenzeitlich aber triumphierte das heiße Sportlerherz über den kühlen Verstand. Der KFC-Präsident agierte emotional. Er trennte sich von Trainer Stefan Krämer, ohne einen Nachfolger parat zu haben und geriet unter Zeitdruck, weil keiner im Verein die notwendiger Fußballlehrer-Lizenz hatte. All das wird ihm nicht noch einmal passieren.

Ponomarev bleiben noch gut eineinhalb Jahre. In vier Jahren wollte er mit dem KFC aus der Regionalliga in die Zweite Liga aufsteigen, hatte er im Gespräch mit dieser Zeitung gesagt. Das wäre spätestens im Mai 2021. Zwei Jahre lief alles nach Plan, in den zurückliegenden neun Monaten wurde das Soll nicht erfüllt. Die bisherige Bilanz von Trainer Heiko Vogel, der im April kam, ist überaus enttäuschend. Sein Kredit schrumpft von Woche zu Woche. Ponomarev wird die Reißleine ziehen, wenn er er sein Projekt KFC in Gefahr sieht. Und dann dürfte ihn vor allem die Frage bewegen: Was für einen Trainer braucht diese Mannschaft? Wer kann ihr helfen?