An ihm kommt keiner vorbei : Christian Dorda ist Uerdingens Mr. Zuverlässig

An ihm kommt keiner vorbei

Krefeld Christian Dorda glänzt nicht durch spektakuläre Aktionen, allerdings umso mehr durch Beständigkeit. Das ist etwas, was aus der Mode gekommen scheint. Doch die Trainer des KFC Uerdingen wissen das zu schätzen.

Als Christian Dorda im Sommer zum KFC Uerdingen kam, spielte der Verein in der Regionalliga. Trainer war Michael Wiesinger. Unter dessen Leistung stand der Linksverteidiger ein einziges Mal nicht im Kader, ansonsten immer in der Startformation und wurde nur zwei Mal ausgewechselt.

Wiesingers Nachfolger war Stefan Krämer. Unter seiner Regie stand Dorda einmal nicht im Kader und verpasste ansonsten nicht eine einzige Spielminute. „Bei Christian weißt du als Trainer immer, was du bekommst“, lobte Krämer die Beständigkeit und Zuverlässigkeit des Abwehrspielers.

Christian Dorda ist 30 Jahre alt und in Mönchengladbach geboren. Doch sein erster Verein war der SC Wegberg. Mit acht Jahren kam er dann aber zu Borussia Mönchengladbach, wo er bis 2011 spielte und sieben Bundesligaspiele absolvierte. Weitere Stationen waren die SpVgg Greuther Fürth, die beiden niederländischen Erstligisten Heracles Almelo und FC Utrecht, Hansa Rostock. Im Sommer 2017 kam er zum KFC Uerdingen.

Das weiß auch Trainer Heiko Vogel zu schätzen, bei dem Dorda immer beim Anpfiff auf dem Platz stand und ihn lediglich in Rostock und in Münster vorzeitig verließ. Und auch am Samstag wird Dorda wieder dabei sein, wenn die Partie beim FSV Zwickau angepfiffen wird.