Kommentar zur Situation beim KFC Uerdingen : Trainer Vogel muss sich hinterfragen

Meinung Krefeld Erst sechs Punkte in der Liga, Aus im Niederrheinpokal: Die bisherige Saisonbilanz des KFC Uerdingen ist niederschmetternd. Trainer Heiko Vogel muss sich hinterfragen - so lange er noch die Zeit dazu hat.

Jetzt wurden die Uerdinger im Pokal von Rot-Weiss Essen ordentlich durcheinander gewirbelt. Das 1:2 in der Nachspielzeit war Ergebniskosmetik in einer Partie, die der Viertligist auch hätte viel deutlicher für sich entscheiden können.

Beim KFC stimmt es hinten und vorne nicht – das betrifft in diesem Fall aber nicht nur die Mannschaftsteile, sondern vor allem die Mannschaftsführung. Die Spieler sind körperlich in keiner guten Verfassung. Das ist aber schlichtweg die Voraussetzung, um in der Liga zu bestehen. Ohne die notwendige Fitness mangelt es an Konzentration und psychischer Stabilität. Dagegen sind Taktik und Statistik zweit- und drittrangig.