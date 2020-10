Ordnungsamt Düsseldorf entscheidet : KFC Uerdingen gegen Bayern München II vor leeren Rängen

Krefeld Die Nachricht kam spät und war bitter: Beim Spiel des KFC Uerdingen gegen den FC Bayern München II dürfen am Samstag keine Zuschauer in die Merkur Spiel-Arena. Das entschied das Ordnungsamt Düsseldorf aufgrund steigender Infektionszahlen.

Am Donnerstag sah es noch so aus, als könne die Drittliga-Partie zwischen dem KFC Uerdingen und dem FC Bayern München II vor Zuschauer ausgetragen werden. Am frühen Freitagabend kam dann die Meldung: Die Begegnung findet gemäß einer Verfügung des Düsseldorfer Ordnungsamtes vor leeren Rängen statt.

Die in den letzten Tagen rapide ansteigenden Corona-Fallzahlen in Düsseldorf sind dafür ausschlaggebend. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Düsseldorf am Freitag explosionsartig auf 42 gestiegen, während sie in Krefeld noch deutlich unter 30 liegt. Maßgeblich für die Spiele des KFC Uerdingen sind jedoch die Zahlen aus der Landeshauptstadt.