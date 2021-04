Corona-Pandemie : Ämter in Düsseldorf - Publikumsverkehr stark eingeschränkt

Düsseldorf Das bundesweit einheitliche Infektionsschutzgesetz hat auch Auswirkungen auf die Stadtverwaltung: Viele Ämter bleiben geschlossen. Einige Dienststellen bieten ein Online-Angebot oder einen Notdienst an. Der Überblick.

Das nun bundesweit geltende Infektionsschutzgesetz macht es aufgrund der aktuellen Pandemielage auch bei der Stadtverwaltung Düsseldorf erforderlich, den Publikumsverkehr weiter einzuschränken. Viele Dienstleistungen werden über ein Online-Angebot und über Notdienste in eingeschränkter Form fortgeführt.

Bei Präsenzterminen gilt grundsätzlich: In sämtlichen städtischen Dienststellen besteht die Pflicht, einen medizinischen Mund- und Nasenschutzes zu tragen - sowohl für Bedienstete als auch für Kunden. Sämtliche Termine können auf dem digitalen Serviceportal der Stadt vereinbar werden.

Übersicht über die wichtigsten Dienste der Stadtverwaltung Düsseldorf während des Lockdowns:

Das Amt für Einwohnerwesen, zu dem unter anderem das Dienstleistungszentrum am Hauptbahnhof, die Bürgerbüros in den Stadtteilen, das Straßenverkehrsamt am Höherweg sowie das Standesamt an der Inselstraße gehören, bearbeitet Anliegen ausschließlich auf Terminbasis. Die Anzahl der Termine liegt weit unter dem Terminangebot, welches in regulären Zeiten zur Verfügung steht. Das Standesamt informiert auf seiner Internetseite über das Verfahren und die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme.

Während des Lockdowns ist das Amt für Soziales weiterhin per E-Mail oder telefonisch zu erreichen. Persönliche Termine können vereinbart werden, wenn dies in Krisensituationen unerlässlich notwendig ist. Bürger können sich auch an die Versorgungshotline 0211-899 8999 des Amtes für Soziales wenden, wenn sie Hilfe bei der Versorgung benötigen.

Kunden des Amtes für Migration und Integration können den Service-Point des Amtes weiterhin unter folgender E-Mail-Adresse erreichen: servicepointamt54@duesseldorf.de. Zudem wurde eine Hotline unter der Rufnummer 0211-8921020 eingerichtet.

Gesundheitsamt Die Tagesstätte, Talstraße 64 (Rufnummer: 0211-3850923), und das Sozialpsychiatrische Zentrum, Kölner Straße 187 (Rufnummer: 0211-8992952), stehen bei Bedarf für Besucher für telefonische und persönliche Beratung zur Verfügung. Die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle ist unter der Rufnummer 0211-8992664 sowie der E-Mail-Adresse: schwangerschaftskonfliktberatung@duesseldorf.de erreichbar.

Der Sozialpsychiatrische Dienst ist telefonisch unter 0211-8995391 sowie per E-Mail an spdi-gesundheitsamt@duesseldorf.de erreichbar. Der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst ist unter der Rufnummer 0211-8925529 oder per E-Mail an kjpdi-gesundheitsamt@duesseldorf.de zu erreichen.

Die Friedhöfe sind durchgehend - auch an den Wochenenden und Feiertagen - geöffnet. Der Fahrdienst der Friedhofsmobile auf dem Nordfriedhof, dem Südfriedhof sowie auf dem Friedhof Stoffeln sind eingestellt - gleiches gilt für den Beförderungsdienst auf dem Gerresheimer Friedhof.

Jugendamt Die Förderungen und Auszahlungen von Elterngeld, Unterhaltsvorschuss, Kindertagespflege, Betriebskosten Kindertageseinrichtungen und die Rechnungsbearbeitung der stationären und ambulanten Erziehungshilfen werden weiterhin uneingeschränkt vorgenommen. Beurkundungen der Beistandschaft sind nach telefonischer Anmeldung und im dringenden Notfall möglich.

Für das beim Ordnungsamt angesiedelte Fundbüro ist ein Notdienst eingerichtet worden.

Die Infoline der Landeshauptstadt Düsseldorf ist unter der Rufnummer 0211-8991 weiter erreichbar. Unter dieser Rufnummer können auch Termine vereinbart werden, soweit diese angeboten werden.

