Mit dem KFC Uerdingen : Leon Schneider macht im Ostseestadion prägende Erfahrungen

Rostock Leon Schneider kehrte jetzt mit dem KFC Uerdingen an jenen Ort zurück, an dem er im Jahr 2008 im Alter von acht Jahren ziemlich beeindruckt wurde. Die Rückkehr war gleichermaßen erfolgreich wie schmerzvoll.

Es ist ein ganz besonderer Moment für Leon Schneider, als er den Rasen des Ostseestadions betritt. Denn genau hier hat er eine prägende Erfahrung gemacht. Es war am 15. April 2008, als er mit seinem Vater das Bundesligaspiel zwischen dem FC Hansa Rostock und Werder Bremen besuchte. Damals der Bremer Kader gespickt mit Stars wie Diego, Naldo, Klasnic, Mertesacker, Frings oder Baumann. „Werder hat 2:1 gewonnen“, erinnert sich Leon Schneider noch genau, der damals in seiner Geburtsstadt Eisenhüttenstadt in der Jugend spielte. Die Grün-Weißen, die in der Saison Vizemeister wurden, haben ihn nachhaltig beeindruckt: „Seitdem ist Werder mein Lieblingsverein.“