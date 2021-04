Wasserball : SV Bayer Uerdingen 08 behält weiße Weste

Victoria Chmorro vom SV Bayer Uerdingen 08 hatte nur selten so viel Zeit wie hier. Foto: svb/robert monka

Krefeld Der SV Bayer Uerdingen 08 ist Meister der Vorrunde C und trifft nun auf den Vierten der Gruppe A. Die Damen des SV Bayer starten in Berlin mit einer ausgeglichenen Bilanz in die Bundesligasaison.

(ths) Nach ihren drei gewonnenen Hinspielen fuhren die Wasserballer des SV Bayer Uerdingen 08 optimistisch nach Würzburg, wo das Turnier mit den Rückspielen anstand. Und erneut feierte die Mansnchaft von Trainer Marek Debski drei Siege. Nach drei knappen Vierteln wurde der Düsseldorfer SC 98 mit 16:12 (5:4, 1:1, 4:5, 6:2) besiegt. Es folgte ein 13:4-Kantersieg gegen SGW/BW Köln und ein souveräner 12:8-Erfolg gegen Gastgeber SV Würzburg 05. Damit stehen die Uerdinger als Sieger der Gruppe C fest.

Trainer Marek Debski zog nach dem Turnier ein positives Fazit. „Gegen Düsseldorf war es kein schönes Spiel, aber am Ende haben wir die Ruhe bewahrt und deutlich gewonnen“, sagte er. „Gegen Würzburg war am Ende die Luft etwas raus, so dass der Gegner noch unnötig nah heran kam.“ Erfolgreichster Werfer in den drei Begegnungen war Ben Boffen mit sieben Toren vor Nick Möller und Gilbert Schimanski (je 6).

Nun treffen die Uerdinger auf den Vierten der Gruppe A. Wer das sein wird, steht aber noch nicht fest, weil es bei White Sharks Hannover einige Covis-19-Fälle gibt und Spiele ausstehen. Sollten sich die Uerdinger gegen den Vierten in Hin- und Rückspiel durchsetzen, würden sie in die Gruppe der acht besten deutschen Manschaften aufsteigen.