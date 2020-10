Vor Drittliga-Duell : FC Bayern München II gibt dem KFC Uerdingen Rätsel auf

Krefeld Nicht nur die Ergebnisse und die neuformierte Mannschaft des Drittliga-Meisters sind schwer einzuordnen, aufgrund der Länderspielpause ist völlig ungewiss, mit welchem Personal die Münchner anreisen.

Der in der vergangenen Woche gesperrte Dave Gnaase ist wieder spielberechtigt und wird ins Team zurückkehren. Auch die beiden Stürmer Muhammed Kiprit und Adriano Grimaldi, die in Rostock aus taktischen Gründen nicht zum Einsatz kamen, bieten sich als Alternativen an. Grimaldi könnte nach fast zweijähriger Verletzungspause zumindest eine Halbzeit lang wieder Spielpraxis sammeln. „Wir haben in Rostock zu Null gespielt, jetzt wollen wir das Heimspiel mit aller Macht gewinnen“, sagt Krämer.