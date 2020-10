KFC-Debütant aus Dänemark : Zugang Marcussens strapaziert Krämers Nerven

Rostock Der 22 Jahre alte Däne steigerte sich im Laufe des Spiels enorm, leistete sich aber in der Nachspielzeit einen katastrophalen Fehler. Doch der KFC Uerdingen erkämpfte beim FC Hansa Rostock verdient einen Punkt.

Als der Schlusspfiff ertönt, lässt sich Heinz Mörschel auf den Rasen des Ostseestadions fallen. Mit ausgebreiteten Armen liegt er auf dem Rücken und ist am Pumpen. Das kommt nicht von ungefähr, denn der 23 Jahre alte Offensivspieler, der im Sommer von Preußen Münster kam, hatte alles gegeben, eine läuferisch hervorragende und kämpferisch starke Leistung geboten.

Verständlich, denn in der Nachspielzeit lief der Däne mit dem Ball am Fuß quer durch das Mittelfeld, verlor ihn und leistete sich ein Foul, woraus nochmals eine gefährliche Freistoßsituation resultierte. Ein Gegentor hätte die Arbeit zunichte gemacht und wäre bitter gewesen, doch Hansa vergab die Möglichkeit.

Aber was hat der Coach dem Debütanten denn gesagt? „Ich habe ihm gesagt, dass der Trainer 53 Jahre alt ist und wenn er möchte, dass er früh stirbt, er so weitermachen soll“, berichtete Stefan Krämer, von dem Schrecken sichtlich erholt, lachend. Ansonsten war der nämlich mit Marcussens Leistung zufrieden

0:0 in Rostock : Erster Punktgewinn für den KFC Uerdingen

Dabei hatte sich der Junioren-Nationalspieler, der von der U18 bis zur U21 für Dänemark 18 Länderspiele bestritten hat, enorm gesteigert. War er in den Anfangsminuten sichtlich nervös und noch ohne Bindung, so wurde er von Minute zu Minute stärker. „Man hat gesehen, dass er Qualität hat, er hat viele enge Situationen aufgelöst und wenige Bälle verloren“, sagte Krämer – mit Ausnahme der letzten Szene.

Die Uerdinger hatten nach ihren beiden Auftaktniederlagen zunächst einmal großen Wert auf die Stabilität der Defensive gelegt. „Das war die Erkenntnis aus den Spielen“, so Krämer. „Wir hatten gegen Meppen 70 Prozent Ballbesitz und haben verloren. Vielleicht wollte ich zu viel, das war dann mein Fehler. Deshalb haben wir heute gesagt, wir wollen nicht unbedingt den Ball, aber die Umschaltsituationen nutzen.“

Tatsächlich war Rostock vor der Pause überlegen, ohne jedoch zu Chancen zu kommen. Nach dem Wechsel waren die Uerdinger mutiger und offensiver, doch auch sie konnten sich in Strafraumnähe nicht entscheidend durchsetzen. „Das ist der nächste Schritt, daran werden wir jetzt arbeiten“, sagte Krämer, der dabei auch auf Adriano Grimaldi und die Rückkehr des noch verletzten Torjägers Osayamen Osawe hofft. „Aber wir wollten den Weg mit jungen Spielern einschlagen und müssen nun auch etwas Geduld mitbringen.“

KFC-Präsident Mikhail Ponomarev saß mit seinem Sohn Oleg und Geschäftsführer Nikolas Weinhart auf der Tribüne. Dabei wirkte er recht entspannt. So bietet er all jenen die Stirn, die prognostiziert haben, er werde schnell nervös und in Kürze den nächsten Trainerwechsel vornehmen.