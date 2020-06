Trainer Stefan Krämer sauer : Franck Evina macht beim KFC Uerdingen nicht richtig mit

Krefeld Nach der 1:2-Niederlage des KFC Uerdingen gegen die Würzburger Kickers wird der Stürmer von Trainer Stefan Krämer öffentlich gerügt. Aber auch die Leistung von Schiedsrichter Patrick Kessel war nicht drittligareif.

Franck Evina hat beim KFC Uerdingen einen Traumstart hingelegt. Der damalige Trainer Heiko Vogel, der ihn in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet hatte, setzte auf den 19 Jahre alten Stürmer. Er lotste ihn vom Rekordmeister nach Krefeld – ausgeliehen für eine Saison. Und nach den ersten vier Spielen sah es so aus, als könnten Evina und der KFC tatsächlich ihre ambitionierten Ziele ernsthaft in Angriff nehmen. In jeder der ersten vier Begegnungen erzielte der talentierte Offensivspieler ein Tor. „Die Quote werde ich bis zum Saisonende nicht beibehalten können“, sagte er nach der Partie in Großaspach. Er ahnte nicht, dass seine Einschätzung nicht nur goldrichtig, sondern der Saisonverlauf für ihn enttäuschend enden würde. Seit jenem 3. August hat Evina nämlich nur noch ein einziges Mal getroffen, obwohl ihm reichlich Gelegenheit gegeben wurde: Er kam nämlich in 29 der 35 Spiele zum Einsatz.