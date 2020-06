Beim 0:4 in Kaiserslautern : Die Taktik von Uerdingens Trainer Stefan Krämer floppt

Krefeld Der Coach stellt sich schützend vor seine Spieler, denen es an körperlicher und geistiger Frische fehlt. Sie sind viel zu langsam, lassen sich klassisch auskontern, verlieren beim 1. FC Kaiserslautern mit 0:4 und blicken nun nach unten.

Mikhail Ponomarev hatte sich auf den Weg in die Pfalz gemacht. Das ist nicht selbstverständlich, denn während der Präsident des KFC Uerdingen auf der Tribüne Platz nahm, zogen es gleich sechs von ihm finanzierte Topverdiener vor, den Nachmittag daheim auf der Couch zu verbringen und ihre Wehwechen zu pflegen: Kevin Großkreutz, Osayamen Osawe, Jan Kirchhoff, Adriano Grimaldi, Tom Boere und Lukas Königshofer. Da sich darunter auch alle drei Torjäger befinden, stellt sich Trainer Stefan Krämer vor jedem Spiel die Frage, wen er in der Spitze aufbieten soll? Diesmal entschied er sich für Franck Evina und Christian Kinsombi. Doch ganz egal, wen er in den Sturm stellt: Es mangelt an Durchschlagskraft und Torgefahr. Das war bei der 0:4-Schlappe beim 1. FC Kaiserslautern nicht anders.