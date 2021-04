Vor Dresden-Spiel : KFC Uerdingen erhält die Lizenz unter Auflagen

KFC-Interimstrainer Stefan Reisinger, Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Die Uerdinger müssen in puncto Wirtschaftlichkeit nachbessern und die Stadionfrage klären. Und sie müssen sportlich den Klassenerhalt erreichen, um in der 3. Liga zu bleiben. Ein Heimsieg gegen Dynamo Dresden wäre hilfreich.

Schritt für Schritt arbeitet der KFC Uerdingen an der Gestaltung seiner Zukunft. Am Freitag gab es gleich zwei gute Nachrichten: Zum einen verlief die Gläubigerversammlung vor dem Amtsgericht reibungslos. Es gab keinerlei Bedenken gegen den eingesetzten Insolvenzverwalter Claus-Peter Kruth, der nun in der kommenden Woche seinen Insolvenzplan präsentieren wird. Sollte er von den Gläubigern angenommen werden, könnte das Verfahren bereits Ende Mai zu einem Abschluss gebracht werden. Das wäre eine gute Ausgangsposition für das Lizenzierungsverfahren.

Zum anderen hat der Deutsche Fußball-Bund dem KFC die Lizenz in einem ersten Schritt nicht verweigert, sondern die Erteilung an Bedingungen und Auflagen geknüpft, deren Eintritt der KFC bis zum 2. Juni nachzuweisen hat. Daran wird jetzt gearbeitet. Sie betreffen sowohl die wirtschaftliche und technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit, also die Frage nach dem Spielort. Letzteres ist ein besonderer Knackpunkt, nachdem der DFB die Uerdingern schon drei Mal die Lizenz erteilt hatte, obwohl er nicht in der Grotenburg spielen konnte. Nun ist es ein Wettrennen gegen die Zeit und der DFB steht vor der Frage, ob er angesichts der Sanierung des Stadions nochmals eine Sondergenehmigung für wenige Monate erteilt.

info Die beiden nächsten Spiele im Free-TV Das freut natürlich die Sponsoren in Zeiten, das Aufmerksamkeit wegen Corona gehandicapt ist, aber selbstverständlich auch die Fans des KFC Uerdingen: Die nächsten beiden Spiele der Blau-Roten sind nicht nur bei MagentaSport, sondern auch live im Free-TV zu sehen. Das Spiel am Samstag um 14 Uhr gegen den Zweitligaabsteiger und Aufstiegskandidaten Dynamo Dresden zeigt der MDR. In einer Woche, am 8. Mai, übertragen gleich drei Sender das Kellerduell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem KFC aus dem Fritz-Walter-Stadion: der SWR, SR und WDR.

Bis zum 22. Mai muss der KFC seine sportliche Qualifikation nachweisen, also den Klassenerhalt erreichen. Dazu benötigt er noch einige Punkte. Das erste der noch ausstehenden fünf Spiele trägt er am Samstag (14 Uhr) gegen Dynamo Dresden aus. Bereits ein Punktgewinn in dem Nachholspiel würde genügen, um den Abstiegsplatz aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem SV Meppen zu verlassen. Doch mit einem Zähler will sich Interimstrainer Stefan Reisinger nicht zufrieden geben. „Wir spielen auf Sieg“, sagt er. „In der aktuellen Situation helfen nur drei Punkte. Aber das ist bei Dynamo genauso. Die wollen wieder die Tabellenführung übernehmen.“