3. Liga : KFC Uerdingen stehen nur noch 15 Feldspieler zur Verfügung

Krefeld Der KFC Uerdingen ist personell arg gebeutelt. Nach dem Ausfall von Mike Feigenspan stehen dem Fußball-Drittligisten nur noch 15 Feldspieler zur Verfügung. Am Samstag geht es im Nachholspiel gegen den Aufstiegsaspiranten Dynamo Dresden.

Das Viertelfinale um den Niederrheinpokal zwischen dem KFC Uerdingen und MSV Duisburg wird am 12. Mai um 15 Uhr in Velbert ausgetragen. Darauf verständigten sich die Vereine.

Entsprechend lang ist die Liste der Ausfälle: Tim Albutat, der vergangene Woche im Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes erlitt, wurde am Mittwoch in der Media Park Klinik in Köln operiert. Die Operation sei ohne Komplikationen verlaufen, teilte der Verein mit. Adriano Grimaldi, der wegen eines schwereren Verlaufs seiner Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus lag, konnte entlassen werden und ist wieder daheim. Mit einem Einsatz des Torjägers in dieser Saison ist aber auch bei ihm nicht mehr zu rechnen. Christian Knsombi laboriert weiterhin an einem Muskelfaserriss.