„Inakzeptable Drohungen“ : Real, Barcelona und Juventus bleiben stur - und attackieren Uefa

München Die Uefa will mit aller Härte gegen die drei „unverbesserlichen“ Super-League-Gründer vorgehen. Doch die bleiben stur, wollen als Gründungsmitglieder an den Plänen festhalten. Nachdem die Uefa mit Konsequenzen gedroht hatte, folgt nun eine Gegenoffensive.

Die Uefa droht den drei "Unverbesserlichen" mit härtesten Erziehungsmaßnahmen, doch das unbelehrbare Super-League-Trio bleibt aufsässig - und spielt dem Kontinentalverband den nächsten Streich. In einer gemeinsamen Erklärung, die einem massiven Gegenangriff gleichkommt, attackieren Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin den Dachverband. Ihre unmissverständliche Botschaft: Wir sind die Guten - und bleiben stur.

Außerdem, so wird behauptet, sei der Uefa wie dem Weltverband Fifa doch bereits gerichtlich untersagt worden, gegen die Gründung der neuen Eliteklasse vorzugehen. Eine Äußerung, die kaum unwidersprochen bleiben und die Debatte weiter anheizen dürfte.

Real, Barca und Juventus betonen, dass die ursprünglich zwölf Super-League-Klubs ihr Vorhaben immer nur unter der Maßgabe der Zustimmung durch "Uefa und/oder Fifa" hatten umsetzen wollen. Auch sei nie geplant gewesen, die jeweiligen nationalen Ligen zu verlassen. Des weiteren wiederholen sie ihre altbekannten, von Fans weltweit kritisierten Argumente für ihre Pläne: Finanzielle Stabilität in schweren Zeiten, ein Solidarfonds für kleinere Klubs, mehr Aufmerksamkeit auch für den Frauenfußball.

Die Uefa hatte am Freitagabend mitgeteilt, gegen die drei Vereine aus Spanien und Italien mit aller juristischen Härte vorgehen zu wollen, weil diese sich "bisher geweigert haben, der so genannten Super League abzuschwören". Die Angelegenheit werde an die zuständigen Disziplinarorgane weitergeleitet. Dem wirtschaftlich angeschlagenen Trio um Champions-League-Rekordsieger Real drohen massive Strafen.