Film-Vorstellung in Köln für Petfluencer : Hunde schauen sich in Superman-Capes „Super-Pets“ an

Foto: dpa/Henning Kaiser 7 Bilder Hunde schauen sich in Superman-Capes „Super-Pets“ in Köln an

Köln Etwa 30 Hunde in Superman-Capes haben sich am Samstag zu einer speziellen Vorführung des neuen Films „DC League of Super-Pets“ in Köln eingefunden. In dem Film geht es um Supermans Hund Krypto. Er kommt am Donnerstag (28. Juli) deutschlandweit in die Kinos.

Etwa 30 Hunde in Superman-Capes haben sich am Samstag zu einer speziellen Vorführung des neuen Films „DC League of Super-Pets“ in Köln eingefunden. Es handelte sich um sogenannte Petfluencer-Tiere mit reichweitenstarken Accounts in den sozialen Netzwerken. Ihre Halterinnen und Halter hatten sich mit einem Video auf ihrem Instagram-Kanal um einen Platz bei der Kino-Vorführung beworben.

Petfluencer - Pet ist das englische Wort für Haustier - lassen ähnlich wie Influencer ihre Fans an ihrem Leben teilhaben und bewerben dabei allerhand Dinge. In dem Film geht es um Supermans Hund Krypto. Er kommt am Donnerstag (28. Juli) deutschlandweit in die Kinos.

(kag/dpa)