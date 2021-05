Nach Super-League-Debakel : Kuriose Neuerung – Chelsea lässt Fanvertreter bei Vorstandssitzungen zu

London Der FC Chelsea baut zukünftig wohl auf ein besserer Verhältnis zu seinen Fans und wird drei Vertreter zu Vorstandssitzungen zulassen. Das gab der Klub am Dienstag bekannt.

Der englische Fußball-Spitzenklub FC Chelsea will seinen Anhängern nach der massiven Kritik an seinen Super-League-Plänen buchstäblich die Tür öffnen. Wie der Verein des deutschen Teammanagers Thomas Tuchel am Dienstag mitteilte, werden mit Beginn der kommenden Saison drei Fan-Berater an den Vorstandssitzungen teilnehmen, um "sicherzustellen, dass die allgemeine Stimmung der Fans als Teil des Entscheidungsprozesses des Vereins berücksichtigt wird".