DC League of Super-Pets : Superherr und Superhund

Superman und Krypto in einer Szene des Films „DC League Of Super-Pets“. Foto: dpa/-

Düsseldorf Mit dem Animationsfilm „DC League of Super-Pets“ soll jetzt auch jüngeres Publikum angesprochen werden. Doch der Film mit dem ewigen Kampf zwischen Gut und Böse überzeugt nicht wirklich.

Nicht ganz so erfolgreich wie Marvel behauptet sich DC tapfer auf dem zweiten Platz der Comic-Film-Giganten. Werke wie „The Batman“ (2022), „Joker“ (2019) oder „Wonder Woman“ (2017) haben in den vergangenen Jahren zuverlässig satte, dreistellige Millionenbeträge in die Kinokassen gespült. Dabei richten sich die DC-Filme mit ihren düsteren Erlebniswelten und teilweise expliziten Gewaltszenen eher an eine ältere Fangemeinde. Auch hierzulande werden sie von der FSK oft erst ab 16 Jahren freigegeben.

Nun versucht der Konzern mit dem Animationsfilm „DC League of Super-Pets“ im Segment des Family-Entertainments Fuß zu fassen, um das junge Publikum schon im frühen Schulkindalter in das hauseigene Franchise-Universum einzubinden. Zur Verniedlichung wird das Superheldenarsenal durch Haustiere mit übernatürlichen Fähigkeiten angereichert. Denn als der Untergang seines Heimatplaneten drohte, wurde Superman im zarten Alter von drei Jahren von seinen Eltern nicht allein mit einem Raumschiff gen Erde geschickt, sondern in Begleitung seines treuen Hundes Krypton.

Wenn Superhund und Superherrchen Gassi gehen, fliegen sie beide mit roten Capes durch die Skyline von Metropolis. Aber Verrat droht. Superman hat sich verliebt und die Existenz der Verlobten droht die Mann-Hund-Beziehung empfindlich zu stören. Damit nicht genug ist ein Bösewicht in den Besitz eines magischen Metalls gekommen, das während eines Kampfes über einem Tierheim niedergeht und den dortigen Bewohnern Superkräfte verleiht.

Während Hund Ace, Hängebauchschwein PB, Schildkröte Merton und Eichhörnchen Chip sich als Außenseiterbande mit Krypton verbinden, strebt das haarlose Labor-Meerschweinchen Lulu nach Weltherrschaft. Regisseur und Drehbuchautor Jared Stein spielt recht unambitioniert mit dem DC-Bausteinkasten und übersetzt die Konzernvorlagen brav ins Kuscheltier-Format.

Die zentrale Botschaft, dass das Böse nur mit vereinten Superkräften besiegt werden kann, ist ein gründlich abgelutschter Lolli; und auch ästhetisch gelingt es dem nicht einen eigenen, faszinierenden Trickfilmkosmos zu entwerfen. Da haben Werke die Werke des Konkurrenten Disney wie etwa „Zoomania“ ganz andere ästhetische Animationsstandards gesetzt. Und schließlich leidet auch diese Kinderversion unter der alten DC-Krankheit: einer finalen Schlacht zwischen Gut und Böse, die in ihrer epischen Breite einfach kein Ende finden will – ganz so wie man es aus Zack Snyders „Justice League“-Filmen zur Genüge kennt.