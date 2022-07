Vorfall in der Champions-League-Qualifikation : „Putin“-Rufe von Fenerbahce-Fans bei Sieg von Dynamo Kiew

Istanbul Während der zweiten Halbzeit im Champions-League-Qualifikationsrückspiel zwischen Fenerbahce Istanbul und Dynamo Kiew kam es zu einem unschönen Zwischenfall. Zahlreiche Anhänger des türkischen Klubs hatten den Namen des russischen Präsidenten Wladimir Putin skandiert. Was Kiews Trainer dazu sagt.

Der ukrainische Fußball-Rekordmeister setzte sich am Mittwochabend im Rückspiel in Istanbul mit 2:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung durch. Der knappe Auswärtssieg reichte nach dem 0:0 im Hinspiel, um die dritte Qualifikationsrunde für die Königsklasse zu erreichen. Dabei trifft Kiew auf Sturm Graz.

Witalij Bujalskyj (57. Minute) brachte Kiew in Führung, anschließend gab es die „Wladimir Putin“-Rufe von der Tribüne. Attila Szalai (89.) erzielte kurz vor Ende der regulären Spielzeit den zwischenzeitlichen Ausgleich für Fenerbahce, das nach der Gelb-Roten Karte für İsmail Yüksek (53.) lange Zeit in Unterzahl spielte. Oleksandr Karawajew sorgte in der Verlängerung (114.) für das Weiterkommen von Kiew.

Der Trainer von Dynamo Kiew, Mircea Lucescu, bedauerte nach dem Spiel die „Wladimir Putin“- Rufe der türkischen Fans. In der Partie sei zunächst alles nach Plan gelaufen, „aber wir haben die Fans nicht einkalkuliert, ich habe nicht mit solchen Rufen gerechnet – bedauerlich“, sagte Mircea Lucescu nach Angaben der Zeitung „Fanatik“ nach dem Spiel am Mittwochabend in Istanbul. An der anschließenden Pressekonferenz nahm Lucescu aus Protest nicht teil. Fenerbahce-Trainer Jorge Jesus äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall