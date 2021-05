Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Straf-Androhung : Uefa-Sanktionen gegen Super-League-Klubs sind scheinheilig

Die Super-League-Pläne riefen massive Proteste hervor. Foto: AFP/JUSTIN TALLIS

Meinung Düsseldorf Die Uefa spricht am Freitagabend vermeintlich harte Sanktionen gegen die Klubs aus, die eine Super League gründen wollten. Wirklich hart sind diese aber nicht, was sie scheinheilig macht. Schließlich will die Uefa sich nicht ins eigene Fleisch schneiden.