Niederlage gegen Newcastle : Leicester patzt im Champions-League-Rennen

Der englische Erstligist Leicester City hat im Rennen um die Champions-League-Plätze böse gepatzt. Der Meister von 2016 unterlag zum Auftakt des viertletzten Spieltags der Premier League im eigenen Stadion Newcastle United mit 2:4.

Der Tabellenfünfte West Ham United könnte am Sonntag auf zwei Punkte an den Dritten heranrücken. Leicesters Restprogramm hat es in sich: Rekordmeister Manchester United, Champions-League-Finalist FC Chelsea und Tottenham Hotspur sind die verbleibenden Gegner.