Nach Trainerentlassung : Vereinsikone kehrt als Interimscoach zu VVV zurück

Fußball, Niederlande Jay Driessen wird mindestens bis zum Winter das Training bei VVV übernehmen.

Jay Driessen war bereits als Profi, sowie anschließend als Jugend- und in den letzten Jahren erfolgreich als Co-Trainer für die Grenzstädter aktiv. Bereits am Montag wird Driessen das Training leiten. „Als ich nun gefragt wurde, bis zur Winterpause als Cheftrainer einzuspringen, musste ich da nicht lange darüber nachdenken. Ich bin sicher, dass ich mit dem bestehenden Trainer-Team Mark Luijpers, Luc Nilis und John Roox der Mannschaft einen neuen Impuls geben kann. Es kommt nun darauf an, dass wir in den wichtigen Spielen bis zur Winterpause punkten“, so Driessen bei seiner Vorstellung. VVV-Sportdirektor Stan Valckx ergänzt: „Wir sind froh, dass wir alle vertraglichen Details mit Robert Maaskant und Raymond Libregts klären konnten und dass wir mit Jay schnell eine gute Lösung für den Cheftrainerposten gefunden haben.“ Da Driessen allerdings über kein Fußballlehrer-Diplom verfügt und so offiziell kein Cheftrainer eines Profi-Clubs sein darf, musste VVV seine Konstellation dem Verband vorlegen und erhielt bis zur Winterpause eine Ausnahmegenehmigung erhalten.