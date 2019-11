Fußball Niederlande : VVV Venlo trennt sich von Trainer Robert Maaskant

Venlo Nach der achten Pflichtspiel-Niederlage in Folge musste Trainer Robert Maaskant beim niederländischen Ehrendivisionär VVV Venlo gehen. Ein Nachfolger wird noch gesucht.

VVV Venlo hat aus der Niederlagenserie in der Eredivisie, dem daraus folgenden Abrutschen in die Abstiegszone und der zwischenzeitlichen Pokalschlappe beim Viertligisten Groene Ster Heerlerheide die Konsequenzen gezogen. Nach der 1:6-Pleite am Wochenende gegen Heracles Almelo, der achten Pflichtspielniederlage in Folge, trennten sich die Grenzstädter von ihrem Chef-Trainer Robert Maaskant und seinem Assistenten Raymond Libregts.