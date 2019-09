Fußball Niederlande : Individuelle Fehler und verpasster Elfmeter – Venlo 0:3

Fußball Niederlande John Yeboah und Torwart Thorsten Kirschbaum patzten: Venlo half Heerenveen bei der 2:0-Führung. Dann ließ Haji Wright noch einen Elfmeter aus. So kassierte VVV in der Ehrendivision eine 0:3-Heimniederlage.

In der achten Minute verlor John Yeboah bei einem Zweikampf am eigenen Strafraum zu leichtfertig den Ball. Torjäger Chidera Ejuke nutzte das aus und erzielte das 0:1. Kurz zuvor hatten die Grenzstädter Glück als Joey Veerman mit seinem Schuss an der Latte scheiterte. Treffsicherer war wenig später erneut Ejuke. VVV-Keeper Thorsten Kirschbaum spielte ihm unter Bedrängnis den Ball in die Füße, der sich nicht lange bitten ließ und zum 0:2 einschob (13.). Von dem Schock erholte sich VVV nur langsam.

Vielleicht hätte Haji Wright in der 24. Minute die Wende einleiten können. Der Ex-Schalker wurde im Strafraum regelwidrig gestoppt. Zum fälligen Strafstoß trat er selber an, scheiterte aber an SC-Torwart Warner Hahn. Trotz Powerplay in der zweiten Halbzeit erzielte die Gelb-Schwarzen keinen Treffer. Stattdessen erzielte Jens Odgaard in der Schlussphase (87.) das 3:0.