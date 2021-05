Fortunas erster Zugang : Das sagt Trainer Rösler zu Nicklas Shipnoski

Düsseldorf Mit Nicklas Shipnoski hat Fortuna bereits den ersten Transfer für die kommende Saison abgeschlossen. Doch was sagt eigentlich Trainer Uwe Rösler zu der Personalie? Wir haben nachgefragt.

Und was sagt Fortunas Trainer? Schließlich sollte er auch in die Planungen für die kommende Saison involviert sein. „Ich war auf jeden Fall informiert“, erklärt er angesprochen auf die Personlie. „Ich glaube, dass es der richtige Weg ist, einen jungen Spieler zu holen, der am Anfang seiner Karriere steht. Er hat in der Dritten Liga sehr, sehr viele Scorerpunkte gesammelt. Er wirkt hungrig und dynamisch. So wie wir spielen wollen, kann er bei uns durchaus hineinpassen. Ich glaube, dass der Verein da eine gute Entscheidung getroffen hat.“