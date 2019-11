Fußball Niederlande : Venlo unterliegt dem neuen Team von Dick Advocaat 0:3

Dick Advocaat ist jetzt Trainer von Feyernoord Rotterdam. Genau vor 15 Jahren wurde er Coach in Gladbach. Foto: AP/Sergei Grits

Venlo Der frühere Gladbach-Trainer Dick Advocaat feierte in der niederländischen Ehrendivision sein Debüt als neuer Coach von Feyenoord Rotterdam. Sein Team siegte 3:0 bei VVV Venlo.

VVV Venlo hat schon bessere Zeiten erlebt. Am Sonntag gab es in der Ehrendivision gegen Feyenoord Rotterdam, das nach dem Rücktritt von Jaap Stam vom Ex-Borussen-Trainer Dick Advocaat betreut wird, bereits die siebte Pflichtspiel-Niederlage in Serie.

Am Mittwoch hatte es im Pokal eine herbe Enttäuschung gegeben. Gegen den Viertligisten Groene Ster Heerlerheide kam das Aus in der ersten Runde. Jonathan Opoku hatte den Ehrendivisionär in Führung gebracht und Haij Wright in der Nachspielzeit noch das 2:2 erzielt, doch siegte der Außenseiter in der Verlängerung 4:2 und blamierte so das Team von Robert Maaskant.

Da war das 0:3 gegen Feyenoord schon weniger überraschend, sondern eher zu erwarten gegen den Europa-League-Teilnehmer. Nicolai Jörgensen (18.) und Steven Berghuis (33., 90+2) schossen den Erfolg von Feyenoord heraus. Venlo beendete das Spiel mit zehn Profis, weil Christian Kum in der 68. Minuten die Rote Karte sah.

Venlo hat nach zwölf Spielen nur neun Punkte eingesammelt und ist Vorletzter nach der sechsten Liga-Niederlage in Folge. Der Rückstand auf den ersten rettenden Rang beträgt nur einen Punkt, doch der Trend spricht aktuell arg gegen Venlo. Der nächste Gegner ist auch keiner, der ohne Weiteres auf die Wende hoffen lässt. Heracles Almelo ist mit 18 Punkten Achter und somit nah dran an den internationalen Rängen.