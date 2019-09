Fußball Niederlande : Ein starker Kirschbaum reicht VVV Venlo nicht

Fußball Niederlande VVV Venlo kommt erst spät ins Spiel. Deswegen reicht eine starke Leistung des Torwarts Thorsten Kirschbaum nicht. Beim Willem II gibt es in der Ehrendivision ein 0:1.

Tilburg übernahm schnell das Kommando und setzte die VVV-Defensive unter Druck. In der 22. Minute konnte Innenverteidiger Christian Kum seinen Gegenspieler nur mit einem Foul bremsen. Top-Torschütze Evangelos Pavlidis trat zum fälligen Strafstoß an. Zunächst scheiterte er an Kirschbaum, der dann aber beim Nachschuss von Pavlidis machtlos war.