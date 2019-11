Fußball Niederlande : VV Venlo trennt sich von Robert Maaskant

Fußball Niederlande Nach der achten Niederlage in Folge musste Trainer Maaskant beim Ehrendivisionär VV Venlo gehen.

VVV Venlo hat aus der Niederlagenserie in der Eredivisie, dem daraus folgenden Abrutschen in die Abstiegszone und der zwischenzeitlichen Pokalschlappe beim Viertligisten Groene Ster Heerlerheide die Konsequenzen gezogen. Nach der 1:6-Niederlage am Wochenende gegen Ligakonkurrent Heracles Almelo, der achten Pflichtspielniederlage in Folge, trennten sich die Grenzstädter von ihrem Chef-Trainer Robert Maaskant und seinem Assistenten Raymond Libregts. „Die negativen Resultate der letzten Wochen haben den Ausschlag hierfür gegeben“, sagte VVV-Geschäftsführer Marco Bogers. Maaskant hatte erst im Sommer die Nachfolge von Trainer Maurice Steijn angetreten, der die Venloer im Jahr zuvor nach langer Abstinenz zurück in die Erste Liga und danach zum Klassenerhalt geführt hatte.