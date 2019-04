1:0-Arbeitssieg in Burnley : Manchester City liegt im Titelrennen wieder vorn

1:0-Arbeitssieg in Burnley

ManCity-Trainer Pep Guardiola jubelt vor den Fans. Foto: Action Images via Reuters/LEE SMITH

Leicester Titelverteidiger Manchester City feierte am Sonntag beim FC Burnley einen mühevollen 1:0 (0:0)-Sieg und ist damit zwei Spieltage vor Saisonende weiter Tabellenführer vor dem FC Liverpool.

Den erlösenden Treffer für die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola erzielte Sergio Aguero (63.), für den Argentinier war es das 20. Saisontor in der Premier League. Die deutschen Nationalspieler Leroy Sane und Ilkay Gündogan standen bei City in der Startelf, Sane wurde in der 64. Minute ausgewechselt.