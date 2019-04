Premier League : Liverpool zeigt keine Nerven

Liverpool Der FC Liverpool hat erneut Nervenstärke gezeigt. Das Team von Jürgen Klopp gewann bei Cardiff City 2:0 und übernahm wieder die Tabellenspitze. Manchester United rutschte derweil immer tiefer in die sportliche Krise

Der FC Liverpool hat im Meisterschaftsrennen der englischen Premier League keine Nerven gezeigt. Bei Abstiegskandidat Cardiff City feierte der Klub von Teammanager Jürgen Klopp mit 2:0 (1:0) seinen sechsten Ligasieg in Folge und schob sich nach 35 Spieltagen wieder an Manchester City vorbei an die Tabellenspitze.

Nach dem Champions-League-Aus hatte City am Samstag mit einem 1:0 (1:0) gegen Tottenham Hotspur wieder in die Spur gefunden. Der Titelverteidiger liegt zwei Punkte hinter den Reds, hat aber ein Nachholspiel bei Manchester United am kommenden Mittwoch (21 Uhr/DAZN) in der Hinterhand.