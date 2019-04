Freispruch nach Foto-Kontroverse : Crystal-Palace-Profi Hennessey wusste nicht, was ein Hitlergruß ist

London Seine Unwissenheit über das Thema Nationalsozialismus hat den walisischen Nationaltorhüter Wayne Hennessey offenbar vor einer Sperre bewahrt. Er hatte mit erhobenem rechten Arm auf einem Foto posiert.

In der inzwischen veröffentlichten schriftlichen Begründung teilte der Verband mit, Hennessey habe direkt zu Beginn der Anhörung darauf verwiesen, er wisse gar nicht, was ein Hitlergruß überhaupt sei. "So unwahrscheinlich das für unsere ältere Generation erscheinen mag, so bewerten wir diese Aussagen dennoch nicht als unwahr", erklärte die FA. Der Ausschuss des Verbandes hatte mit 2:1 Stimmen für die Einstellung des Verfahrens votiert.