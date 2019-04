ManCity in der Champions League unter Druck : Guardiolas Perfektionismus ist Stärke und Gefahr

Manchester/München Pep Guardiola neigt dazu, seine Mannschaften taktisch zu überfordern - und könnte damit wieder einmal jäh scheitern. Nach der Hinspiel-Niederlage gegen Tottenham Hotspur wird sich Guardiola wohl wieder etwas Besonderes überlegen.

Pep Guardiola, sagt Kevin De Bruyne, sei "ein Meister der Taktik, da gibt es keinen Zweifel". Und doch sei sein Lehrer immer "so gestresst, die ganze Zeit". Der Teammanager von Manchester City mache sich "doppelt so viel Druck" wie seine Schüler, schreibt De Bruyne in einem Beitrag für The Players' Tribune, "weil er nicht nur am Gewinnen interessiert ist. Er will Perfektion". Und dieses Streben droht Guardiola jetzt - mal wieder - zum Verhängnis zu werden.