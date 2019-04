Neue Vorschrift : FA-Cup-Sieger bekommt nur noch alkoholfreiem Champagner

London Der Gewinn des FA-Cups wird ab diesem Jahr ein bisschen weniger berauschend. Denn erstmal erhält der Sieger nur noch alkholofreien Champagner zum Feiern. Der englische Verband will damit Rücksicht auf Spieler nehmen, die keinen Alkohol trinken.

Der Gewinn des FA Cups wird in diesem Jahr erstmals in der Geschichte mit alkoholfreiem Champagner begossen. Dies teilte der englische Fußball-Verband FA am Mittwoch in einem Statement mit. Die FA wolle damit Rücksicht auf die Spieler nehmen, die aus religiösen Gründen, Abstinenz oder des Alters wegen auf Alkohol verzichten.