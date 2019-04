Championship : Sheffield United nach zwölf Jahren zurück in der Premier League

Sheffield United nach zwölf Jahren zurück in der Premier League

Sheffield Sheffield United steht als zweiter Aufsteiger der englischen Championship fest. Damit kehrt Sheffield nach zwölf Jahren in die Premier League zurück. Bereits am Samstagabend hatte Norwich City den Aufstieg klargemacht.

Der Tabellenzweite, der am Samstag mit 2:0 (1:0) gegen Ipswich Town gewonnen hatte, profitierte am Sonntag davon, dass der Dritte Leeds United nicht über ein 1:1 (0:0) gegen Aston Villa hinauskam. Mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz drei kann Sheffield am letzten Spieltag nicht mehr von einem direkten Aufstiegsplatz verdrängt werden und folgt damit Norwich City ins englische Fußball-Oberhaus.