Klopp tobt nach Liverpool-Remis : „Habe keine Probleme mit anderen Schiedsrichtern, nur mit dir“

London Jürgen Klopp giftete nach dem Remis zwischen Liverppol und Tottenham gegen Schiedrichter Paul Tierney. Nach Meinung des 54-Jährigen bewertete der Unparteiische mehrere strittige Szenen falsch und somit zum Nachteil der Reds.

"Du hast nie Fußball gespielt", schimpfte Klopp weiter, "sonst wüsstest du, dass man da keinen Elfmeter schinden kann." Der Grund seines Ärgers: Tierney hatte Liverpool aus seiner Sicht in gleich zwei Schlüsselszenen benachteiligt.

In der 20. Minute ließ er Tottenhams Stürmerstar Harry Kane nach einem groben Foul an Andy Robertson mit Gelb davonkommen. 17 Minuten später verweigerte der Referee Klopps Elf nach einem Foul an Diogo Jota einen Elfmeter - Klopp sah wegen seines emotionalen Protestes Gelb. Liverpool liegt nach dem Remis drei Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City.