Fußball, Kreisliga : SSV Lützenkirchen bleibt Inter Monheim auf den Fersen

Leichlingens Max Spieker (vorne) ist von drei Spielern des BV Bergisch Neukirchen umzingelt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Rhein-Wupper Der Kreisligist verabschiedet sich mit einem Kantersieg gegen Genclerbirligi Opladen in die Winterpause. Der VfL Witzhelden feiert seinen zweiten Zu-Null-Erfolg.

Fußball-Kreisliga A Solingen: SSV Lützenkirchen – Genclerbirligi Opladen 11:2 (4:1). Seit dem Trainer Martin Plutecki beim SSV das Sagen hat, geht es für die Lützenkirchener steil bergauf. Gegen den Nachbarn aus Opladen feierte seine Mannschaft den neunten Sieg in Serie und überwintert damit nur drei Punkte hinter dem Spitzenreiter Inter Monheim auf Platz zwei. Das Gencler-Team war durch ein Tor von Elfat Sinani (21.) in Führung gegangen, danach spielte und trafen jedoch nur noch die Gastgeber. Henrik Schilling (22.), Lorenz Röhler (28./61.), Francesco Benincasa (30./60./68.), Joshua Badicke (45.), Muhammed Saidy Khan (56.), Pascal Giesa (71.), Mike Buggle (83.) und Enrico Albanese (90.) hießen die Torschützen. Auf Seiten der Opladener war in der zweiten Halbzeit nur noch Fatih Uzun (70.) erfolgreich.

VfL Witzhelden – Post SV Solingen 2:0 (0:0). Weiter auf dem Vormarsch befinden sich die Witzheldener, die sich im letzten Spiel vor der Winterpause auch gegen den Tabellennachbarn aus Solingen durchsetzten. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist nach dem dritten Saisonsieg wieder größer. Lucas Bock erzielte in der 72. Minute den Führungstreffer, Maximilian Walter machte in der Schlussminute alles klar. Trainer Rudi Mirtic freute sich vor allem über eine stabile Defensivleistung seiner Mannschaft, die erst zum zweiten Mal in der aktuellen Saison kein Gegentor kassiert hat.