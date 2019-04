Neun Punkte Abzug und drei Geisterspiele : Sterling fordert neuen Strafenkatalog für Rassismus

London Der englische Fußball-Nationalspieler Raheem Sterling hat für empfindlichere Bestrafung der Klubs bei rassistischen Entgleisungen ihrer Fans geworben. Die bisher üblichen Geldstrafen würden nicht abschrecken.

"Es klingt vielleicht hart, aber welcher Fan würden riskieren, dass seine Mannschaft wegen rassistischer Äußerungen absteigen oder vielleicht sogar den Titel verspielen würde?", wird Sterling in der britischen Tageszeitung The Times zitiert. "Das Rassismusproblem im Fußball ist so schlimm, sitzt so tief und ist weit davon entfernt, gelöst zu werden."