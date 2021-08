Premier League : Chelsea und Liverpool starten erfolgreich, ManUnited mit Fernandes- und Pogba-Gala

Düsseldorf Manchester United und der FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel haben einen perfekten Start in die englische Premier League hingelegt. Beide gewannen ihre Heimpartien am ersten Spieltag deutlich. Jürgen Klopps Liverpool gewann zum Auftakt auswärts.

Champions-League-Sieger FC Chelsea hat einen locker herausgespielten Sieg zum Start in die neue Premier-League-Saison hingelegt. Die Blues von Teammanager Thomas Tuchel kamen zu einem 3:0 (2:0) gegen Crystal Palace. Ein Traumfreistoß von Marcos Alonso (27.) sowie Treffer des Ex-Dortmunders Christian Pulisic (40.) und von Trevoh Chalobah (58.) sorgten für den Dreier.

Tuchel hatte die deutschen Nationalspieler Timo Werner und Antonio Rüdiger in die Startformation beordert, Champions-League-Held Kai Havertz saß zunächst auf der Bank und wurde erst acht Minuten vor dem Ende eingewechselt. Der belgische 115-Millionen-Neuzugang Romelu Lukaku von Inter Mailand gehörte noch nicht zum Chelsea-Kader.

Jürgen Klopp und der FC Liverpool zogen am Samstagabend im Duell der deutschen Trainer nach. Bei Aufsteiger Norwich City und Teammanager Daniel Farke gewann Liverpool mit 3:0 (1:0). Für die Reds trafen Diogo Jota (26.), Roberto Firmino (65.) und Mohamed Salah (74.), der als erster Spieler fünf Jahre in Folge am Eröffnungswochenende traf.