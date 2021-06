Gescheiterte Super League : Englische Klubs müssen 25,5 Millionen Euro zahlen

London Die „abtrünnigen“ englischen Fußball-Klubs haben sich nach dem Super-League-Aus mit der englischen Premier League auf eine Millionen-Zahlung geeinigt. Die Uefa stellte das Verfahren gegen drei andere Klubs derweil ein.

Die sechs englischen Clubs, die in einer Super League spielen wollten, werden 25,5 Millionen Euro (22 Millionen Pfund) für Fußball-Projekte zur Verfügung stellen. Wie die Premier League und der englische Verband FA am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, solle das Geld unter anderem für Fans, Nachwuchsentwicklung und kommunale Programme verwendet werden.