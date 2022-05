Historische Chance : Klopp setzt alles auf Thiago und will ins Finale der Champions League

Klopp setzt alles auf Thiago und will ins Finale der Champions League

Berlin/Villarreal Bei den Bayern werden sie sich ärgern, Jürgen Klopp freut es: Thiago spielt endlich groß auf und soll den FC Liverpool am Dienstag ins Champions-League-Finale führen.

Jürgen Klopp hat es immer gewusst. Schon damals, als er Thiago von Bayern München auf die Insel lotste. Jetzt ist der spanische Ballkünstler der große Trumpf auf der Jagd nach dem vierten Titel des FC Liverpool. Spielt der endlich Überragende am Dienstag nur annähernd auf Normalniveau, zaubert er Klopps Reds ins Champions-League-Finale am 28. Mai in Paris.