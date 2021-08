Bayern-Trainer hofft auf Uefa : Nagelsmann sorgt sich um Bundesliga

München Die Millionen-Transfers von Manchester City, Paris St. Germain und anderer europäischer Klubs sorgen auch bei Julian Nagelsmann für Verwunderung. Der Bayern-Trainer sorgt sich um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Vereine - und hofft auf die Uefa.

Trainer Julian Nagelsmann sorgt sich angesichts der hohen Investitionen anderer europäischer Fußball-Klubs in Corona-Zeiten um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Vereine. „Es besteht die Gefahr, abgehängt zu werden. Für Bayern München ist es noch einen Tick einfacher und trotzdem kompliziert. Aber für andere deutsche Klubs, die international spielen, ist es nochmal schwieriger“, sagte Nagelsmann am Donnerstag vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison.