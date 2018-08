Fortuna Düsseldorf: Zugang Marcin Kaminski ist bei Fortuna schon eine Option - Anderson Lucoqui wechselt zu Arminia Bielefeld

Vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag in Leipzig

Düsseldorf Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel sieht seine Mannschaft beim Europa-League-Teilnehmer RB Leipzig durchaus nicht chancenlos. Der Schlüssel liege darin, das Pressing der Gastgeber auszuspielen.Nicht mehr dabei für die Fortuna ist am Sonntag Anderson Lucoqui.

Erst am Donnerstagabend musste Fortunas nächster Gegner Leipzig eine harte Europa-League-Aufgabe überstehen. In der 90. Minute sicherte sich die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick durch einen verwandelten Foulelfmeter den 3:2-Sieg über Lohansk und den Einzug in die Gruppenphase. Am Sonntag um 15.30 Uhr erwartet Leipzig nun die Düsseldorfer.



Trainer Friedhelm Funkel über...