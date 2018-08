Mattias Zimmermann glaubt an das Potenzial von Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf Fortunas Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann ist vom großen Potenzial des Aufsteigers überzeugt. Entsprechend selbstbewusst geht er auch die kommende Aufgabe bei RB Leipzig an.

Matthias Zimmermann fühlt sich in Düsseldorf und in der Mannschaft unter Trainer Friedhelm Funkel so richtig wohl. Zu erkennen ist das am besten an seiner starken Leistung im Spiel gegen den FC Augsburg. Der 26-jährige Rechtsverteidiger gehörte bei Fortunas 1:2-Niederlage zu den besten Spielern seines Teams. Sogar Friedhelm Funkel, der nur selten Spieler aus seinem Kollektiv heraushebt, ließ sich zu einer Lobeshymne hinreißen. Der Trainer strich heraus, dass Zimmermann gemeinsam mit Jean Zimmer Augsburgs Philipp Max zur Wirkungslosigkeit degradierte. Und dann war er auch noch Wegbereiter der zwischenzeitlichen 1:0-Führung durch Benito Raman.