Fortuna Düsseldorf: Diskussionen um Fan-Boykott bei RB Leipzig

Düsseldorf Die aktive Fortuna-Fanszene reist nicht zum ersten Bundesliga-Auswärtsspiel nach Leipzig. Außenverteidiger Niko Gießelmann findet das schade.

Das findet allerdings nicht nur Zustimmung. Neben andersdenkenden Fans, ist auch Niko Gießelmann nicht erfreut darüber, dass nur so wenige Anhänger die Reise nach Sachsen auf sich nehmen. „Ich finde es schade. Klar, die Meinungen über die Philosophie des Vereins gehen auseinander. Aber für uns Spieler ist es am schönsten, wenn so viele Fans wie möglich kommen“, sagte der Verteidiger der „Bild“. „Wir brauchen Unterstützung – vor allem weil wir Außenseiter sind. Es wäre schön, wenn so viele Fans wie möglich kommen, die Antipathie Leipzig gegenüber beiseite schieben und uns in Vordergrund stellen. Das würde uns pushen!“

Für die aktiven Fans steht RB für vieles, wenn nicht sogar alles, was mit dem modernen Fußball schiefläuft. Die Ultras Düsseldorf haben deshalb bereits am 11. August erklärt, dass sie dem ersten Auswärtsspiel der Saison fernbleiben werden. Stattdessen rufen die Anhänger dazu auf, sich am Sonntag in der Bar 95 in Flingern an den TV-Geräten zu versammeln. Bereits beim Aufeinandertreffen in der zweiten Liga 2015 hatten die Ultras das Spiel in Leipzig boykottiert.