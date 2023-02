Zahlen und Fakten Das muss man zu Fortunas Spiel bei Greuther Fürth wissen

Der wichtigste Sieg ...war gar kein Sieg, sondern ein Unentschieden. Fortuna holte es am 29. April 2012 mit einem 1:1 am vorletzten Spieltag der Zweitligasaison. Die Fürther agierten an jenem Sonntag drückend überlegen und hätten deutlicher führen müssen als nur durch das 1:0 von Christopher Nöthe aus der 33. Minute. Nach einer Stunde Spielzeit glichen die Düsseldorfer jedoch durch einen kunstvoll getretenen Freistoß von Ken Ilsø aus und nahmen den Punkt letztlich mit – auch, weil Fürth Stephan Fürstner in der 82. Minute mit Gelb-Rot verlor. Das Heimteam feierte am Ende dennoch, war es doch durch den Punkt direkt in die Bundesliga aufgestiegen. Fortuna blieb vor Paderborn Dritter und stellte so die Weichen für das Erreichen der Relegation, die sie gegen Hertha BSC gewann.