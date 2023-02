Torschütze und Kilometerfresser Wie Fortunas Oberdorf wieder zu alter Stärke gefunden hat

Dass sich Oberdorf um exakt drei Minuten vertan hatte – geschenkt. Vielmehr ging er darauf ein, warum er sich kurz vor dem Schluss überhaupt in derartiger Tornähe befunden hatte. „Der Trainer hat noch ein paar Minuten vorher gesagt, dadurch, dass wir ein bisschen was verändert haben, sollen ,Emma‘ und ich als Außenverteidiger mit vorne in die Box rein“, sagte Oberdorf, der wie Emmanuel Iyoha eine bärenstarke Leistung gezeigt hatte. „Dass es direkt ein paar Minuten später so funktioniert, ist natürlich top.“