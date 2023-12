Frauenhandball, Regionalliga TBW-Handballerinnen mit Kantersieg in die kurze Pause

So war beim Trainerteam vor der Heimpartie am Donnerstagabend doch die Anspannung etwas größer, aber die Mannschaft zerstreute diese vor ihren zahlreichen Fans recht schnell. Zwar gingen die Gäste aus Köln 2:0 in Führung, doch Jule Kürten und Kirsten Buiting stellten umgehend auf 2:2 (6. Minute). Dann mussten sich die Zuschauer in Geduld üben, da sieben Minuten gar kein Treffer fiel. „Die Abwehrreihen arbeiteten gut, und uns unterliefen einige technische Fehler“, fasste Jörg Büngeler die Phase zusammen. Der TBW-Coach stellte im Angriff um, und das trug Früchte – 8:4 (18.). Da die Wülfrather Abwehr und Torhüterin Melanie Schindowski weiter wenig zuließen, ging es mit einer beruhigenden 14:8-Führung in die Pause.