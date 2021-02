Der Vorgänger

Axel Lawarée – wobei der belgische Stürmer die „12“ nur in seiner letzten Fortuna-Saison 2009/10 trug, nachdem er zuvor die 25 hatte. Tatsächlich war die 12 bei den Düsseldorfern nie sonderlich beliebt und wurde meist an die Ersatztorhüter vergeben. Lawarée dagegen war eine wichtige Stütze auf dem Sprung zurück in die Zweite Liga.