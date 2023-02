Wofür es immerhin bei ihm reicht Diesen Spieler hat Fortuna komplett abgeschrieben

Düsseldorf · Er ist der zweitteuerste Spielertransfer in der Geschichte der Fortuna. Er ist zu einem der größten Flops in der Vereinsgeschichte geworden. Nana Ampomah hat sich durch verschiedene Eskapaden mittlerweile selbst ins Abseits gestellt. Warum er immer noch in Düsseldorf auf der Gehaltsliste steht.

17.02.2023, 10:04 Uhr

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

Bei seinem schleichenden Abgang bei Fortuna ist er sich immerhin treu geblieben. Offiziell steht Nana Ampomah zwar noch bis Ende der Saison in Düsseldorf unter Vertrag. Doch die sportliche Führung hat den Ghanaer schon komplett abgeschrieben. Losgeworden ist man den 27-Jährigen indes auch nicht. Wieder einmal.